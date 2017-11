: Goku vs Kafla ! L'Ultra Instinct entre enfin en action !? Bien qu'il se soit transformé en Super Saiyan Blue, Goku est dépassé par Kafla. Mais alors qu'il se retrouve complètement coincé, son Ultra Instinct s'éveille à nouveau ?Jiren, cette semaine : Il porte une attention particulière au power-up de Goku ! Goku est finalement parvenu à retourner la situation grâce à l'Ultra Instinct. Jiren, le plus puissant des combattants qui a déjà vaincu Goku, reste très attentif à Goku qui a de nouveau son nouveau power-up.(Traduction DB-Z.com)

posted the 11/19/2017 at 11:25 AM by diablass59