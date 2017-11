Je ne remet pas en cause la qualité des productions financé par Netflix mais le catalogue en général. On sent que ca va étre la guerre des services en 2018 avec Apple, Amazon et Disney qui rentre dans la danse.J'ai regarder Inception vendredi soir et je me suis dis "tient, je vais regarder Interstellar" ba DTC mon pote, dispo à l'étranger mais pas en France.Total Recall, A Scanner Darkly, les X-MEN et quelques autres de mes recherches ont littéralement échoué. J'ai vite lacher l'affaireJe suis aller faire un tour dans un magasin Cash, encore plus la misère.Avec la multiplication des services de VOD, la fermeture de certains gros sites de téléchargement, c'est de plus en plus galère de trouver un film bien précis.A deux doigts de mettre le plugin Covenant sur Kodi