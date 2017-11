Bonjour,

c'est un article qui est revenu sans cesse mais je cherche surtout à affiner cette question que je me pose

voilà j'explique rapidement la situation j'ai pas mal de "vieilles consoles" ( snes playstation one, megadrive etc...),

Alors j'aimerais bien me remettre quelques jeux ( voir finir certains jeux que je n'ai jamais finis à l'époque )



Ma problématique est la suivante : J'habite dans un 3 pièces en appartement je n'ai absolument pas la place de faire une salle dédiée aux jeux, la TV cathodique c'est le must ok mais il n'est non plus carrément pas question et impossible de remettre mon vieux cathodique.

La question est donc que me conseillez vous comme écran plat pour jouer à mes vieilleries ? ( ok je sais ce n'est pas bon du tout pour les jeux retros...mais pas le choix )

Alors merci de m'éclairer sur la taille, la marque ou autres qui puissent me guider.



Je précise, ne me parler pas de raspberry ou autres émulations ce n'est pas ça que je recherche.



Merci les Kyogamers !