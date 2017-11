Voici une Information autour de la Xbox One X :Media Create est revenu sur le lancement de la Xbox One X, qui s'est écoulé à 1 344 unités pour sa première semaine de commercialisation sur ce marché. La firme qualifie le volume disponible de remarquablement rétréci, même comparé au lancement de la Xbox One, qui détenait auparavant le record du plus mauvais lancement de console au Japon de l'histoire avec environ 24 000 unités écoulées. Ce record est maintenant détenu par la dernière console de Microsoft...Source : https://www.dualshockers.com/nintendo-sold-24000-super-mario-odyssey-switch-bundles-japan-xbox-one-x/