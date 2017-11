C'est un peu la réflexion que je me fais en ce moment, cette année je n'ai acheté que trois gros AAA occidentaux, Horizon ( honnêtement bien que j'ai beaucoup aimé je ne l'aurait surement pas pris si ça n'avait pas été une exclue), Uncharted The Lost Legacy (excellent comme le 4) et Wolfenstein 2 (qui m'a déçu) et l'année d'avant ce n’était pas forcement mieux.Les AAA occidentaux hormis quelques titres ont fini par me lasser, les univers et les mécaniques tournent un peu en rond depuis un très long moment et dans le futur à part Anthem, qui risque de n'être qu'un pauvre Destiny-like, je ne vois aucun jeu qui me donne réellement envie.Bien sur je prendrais les quelques grosses exclues PS4 comme Spiderman, God of War ou encore Days Gone parce que je suis une ptite catin Pro-S, mais je sais deja un peu d'avance à quelle sauce on va encore être mangé.J'ai l'impression que les gros studios occidentaux commencent à s'effondrer comme les japs se sont effondrés lors de la gen PS360, et que ces derniers ont petit à petit repris la place qu'ils avaient il fut un temps à proposer de vrais univers et des jeux plus frais sans évidement atteindre l'aura qu'ils avaient à l’époque de la SNES, PS1 et PS2.Heureusement il reste les indés qui arrivent a balancer un peu de variété, mais je trouve que globalement ce sont rarement des jeux qui marquent au fer rouge.Votre avis ?