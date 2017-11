Malgré le bad buzz derrière le titre, on ne peux pas dire que qu'il soit laid (loin de là), le Frostbite fait encore des merveilles !



Les différences notables sont :



1440p/1296p sur PS4 Pro avec ombres moins détaillées, textures plus floues et effets en moins.



2160p/1800p sur Xbox One X, meilleure version console avec une qualité visuelle supérieure à la Pro.



2160p sur PC, sans surprise le top du top !