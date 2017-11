Salut à tous, J'hésite à me prendre Rime sur Switch. Les tests faits avant la sortie ont exprimé des problèmes d'optimisation. Tequila Works a dit que la mise à jour Day one aiderait à résoudre des soucis. D'ou ma question : qui a le jeu? Est ce que le patch résout des problèmes de fluidité? Merci d'avance.

posted the 11/18/2017 at 01:38 PM by olimar59