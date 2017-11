Voici une Information autour de la Nintendo Switch :La Nintendo Switch se vend très bien, mais les fêtes approchent. Et certains pourraient se demander si Nintendo va offrir une réduction sur la nouvelle console, à l’image des offres que Sony et Microsoft ont mises en avant sur leurs consoles. La réponse est clairement non. En effet, Reggie Fils-Aime, président de Nintendo of America, a déclaré au Washington Post que ce n'est pas prévu par Nintendo. Le but principal et unique de Nintendo est de disposer de stocks conséquents de Nintendo Switch en fin d’année…Source : http://nintendotoday.com/nintendo-switch-discount/