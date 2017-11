Quelques jeux en Cel-Shading :

Jet Set Radio / The Legend of Zelda: The Wind Waker / XIII / Viewtiful Joe / Killer7 / Ōkami / Dragon Quest : L'Odyssée du roi maudit / Zack et Wiki / Eternal Sonata / Tales of Vesperia / Street Fighter IV / MadWorld / Punch-Out !! / Ni no Kuni : La Vengeance de la sorcière céleste / Gravity Rush / The Legend of Zelda: Skyward Sword / Catherine / Rage / Street Fighter V / Overwatch / Zelda : Breath of The Wild / licence Sly raccoon / licence Borderland / ect



Quel est votre top 5 (ou 5 jeux les plus marquants) des jeux en Cel-chading ?

Le cel-shading est un type particulier de graphisme. Le jeu vidéo utilisant cette technique prendra l'aspect d'un cartoon. Les personnages et objets sont dessinés de la même manière que dans une bande-dessinée, avec une mise en relief des objets par l'ajout d'ombres très marquées.