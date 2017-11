J'ai envi de pleurer sérieux.

Le jeu est une catastrophe selon mes gouts.

C'est du "piou piou" on ne plus débile. aucune tactique, deux fronts qui se tirent dessus.



Limite les escarmouches sont plus tactiques.



J'adorais le mode "suprématie" qui est la capture de drapeau de BF, maintenant ça n'existe plus

-pas moyen de réapparaître en équipe

-pas d'équipe.

-respawn à 200 m du point d'intérêt .

-le gameplay est lourdingue,

- la visée une horreur (j'étais pas mauvais sur BF1, ici je ne touche pas un mec).

-les maps sont en réalité fermées (couloir avec 2-3 passages...



ET je ne parle pas du système d'évolution pay to win. cerise sur le gâteux .



Le pire c'est que je l'attendais grave, c'était mon jeu popcorn on je me marrais bien avec mes potes.



Fffuuuuuuuuuuuuucccckkkkkkkk