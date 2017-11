Voici une Information autour du jeu Final Fantasy VII Remake :Il y a quelques jours, Sony a dévoilé la liste des jeux présents durant l’évènement. Cependant, le jeu Final Fantasy VII Remake n’y figure pas. Il est possible que Square-Enix ne dévoile donc pas plus d’informations sur le jeu durant cet événement. Reste à espérer que ça soit pour garder la surprise, à moins que le jeu fasse une apparition durant les The Game Awards 2017. Sinon, il faudra peut-être attendre 2018 pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent…Source : http://comicbook.com/gaming/2017/11/16/playstation-experience-final-fantasy-vii-remake/

Who likes this ?

posted the 11/18/2017 at 10:16 AM by link49