Hier soir en sortent du boulot est en passent dans une sorte de cash converter, jme suis choppé 3d dot game heroes sur ps3. Mais putain cette claque, cette copie de link to the pàst c'est juste merveilleux bref je suis bien content d'avoir gardé toute mes consoles, ma ps3 slim a encore beaucoup de titre a me faire découvrir. Tient jme suis meme choppé en jap sur ps2 SILHEED de chez Capcom`, putain c'est presque encore meilleur que la version mega cd de l'époque !

posted the 11/18/2017 at 09:35 AM by armando