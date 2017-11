Voici une Information concernant entre autres le jeu Marvel vs Capcom Infinite :VgChartz a mis en ligne les chiffres à dater du 30 septembre. Le dernier titre de Capcom, Marvel vs Capcom Infinite, n'aurait tenu qu'une semaine dans le Top 20. A noter que FIFA18 sur Nintendo Switch démarrerait un peu au dessus des 100 000 exemplaires.A niveau des consoles, la Ps4 conserverait la première place, suivie de la Nintendo Switch, qui en profiterait pour dépasser le cap des 7 millions de consoles écoulées...Source : http://www.vgchartz.com/weekly/43009/Global/

posted the 11/18/2017 at 07:30 AM by link49