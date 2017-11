Bonjour à tous, Comme une bonne partie des membres (enfin je pense), j'attends le black friday avec impatience, histoire de dénicher quelques bonnes affaires ! Du coup, étant donné que je suis plutôt novice, je voulais savoir quel site surveillés en particulier et quel magasin également selon vos différentes expérience ? Je suis plutôt orienté vers l'électroménager et le multimédia (tv...Et je compte passer le cap pour une switch) Merci pour vos retours

Who likes this ?

posted the 11/18/2017 at 12:37 AM by starrk