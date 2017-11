Voila je vous ai fait une petite video à l'arrache qui montre comment j'achète mes jeux sur les stores étrangés Xboxlive, c'est la plus simple en théorie mais en vrai dans les faits ça semble plus compliqué pour 90% des gens pour des raisons que j'ignore, en effet cela reste un mystère pour moi car j'ai TOUJOURS pu fonctionné comme ça, mais on dirait que je fait partie de privilégié puisque BEAUCOUP de gens n'y arrivent pas de cette façon au point que certains me prennent carrément pour un mytho.Alors selon mes déductions logiquescela viendrait peut être des banques, en tout cas comme vous le constaté ça n'est pas Microsoft qui bloque quoi que ça soit.Moi j'achète avec une carte Visa électron de la banque postal, soit l'une des pires cartes dans l'une des pires banques en France, mais ça passe sans prob dans 90% des Stores. Comme vous avez pu le voir dans la video, j'ai pu faire des achats sur 4 Stores different.Ceci dit il y'a quand même certaines régions qui me résistent, mais pour la majorité ce sont des stores ininterressant, il n'y a que le Brésil en store (parfois) intéressant qui n'accepte pas mon mode de paiement.A partir de 8 mins vous pouvez voir en détail comment je procède sur le store de New Zealand pour me choper Mass Effect, je n'avais jamais effectué d'achats sur ce store donc j'ai du rentré mes coordonnées bancaire et l'adresse de cette hotel pri au pif, et vous constatez que ça fonctionne parfaitement.Ce système est très intéressant car il me permet de dépenser pile poil le prix du jeux, la ou les cartes prépayées vous font en général, dépenser plus que ce que vous avez besoin.Ca serait intéressant pour la communauté si on arrivait à mettre le doigt sur le prob, donc si jamais à l'avenir vous avez un quelque début de réponse n'hésitez pas à partager.Résumé:FF XV 13,19€WatchDogs 2 12,8€For Honor 15,56€Morrowind 9,95€Recore 4,52€Mass Effect Andromeda 11,6€Total 67,62€ pour 5 jeux et une extension équivalente à un jeux, FUCK LE DAY ONE !!!Sur ce, bon game, bonne soirée, et