Voici des Informations autour de la Nintendo Switch :Elles proviennent de l'enseigne GAME au Royaume-Uni et en Espagne :- Nintendo vend en moyenne trois jeux Switch pour chaque console vendue, ce qui correspond à la performance de Wii- Nintendo déclare que le ratio jeux/Nintendo Switch est de 3,6- 78% des jeux Nintendo Switch sont vendus en boîte, en comparaison seulement 47% des jeux Ps4 sont vendus physiquement- Le lancement du jeu Super Mario Odyssey a permi une hausse significative des ventes de console- En Espagne et au Royaume-Uni, 469 000 consoles Switch ont été vendues, c'est environ 49% de ce que la Wii a réussi à faire au cours de la même période et c'est 300% de ce que la Wii U a réussi à faire- La Nintendo Switch pourrait encore progresser de manière significative si Nintendo poursuit à sortir de manière abondante de nouveaux jeux- Il y a actuellement assez de stock pour satisfaire la demandeDe bonne augure avant les fêtes de fin d'année donc...Source : https://www.gonintendo.com/stories/295876-uk-spain-game-selling-three-physical-switch-games-for-every-sy