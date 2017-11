Hello tout le monde,Aujourd'hui je reviens sur un sujet qui me chagrine un peu, je suis joueur de tous bords et je trouve dommage que Microsoft et Phil Spencer abdiquent aussi vite au Japon.Je reviens en vidéo sur ce sujet, je remontre la belle épopée de la Xbox 360 avec pas mal de petites pépites japonaises, certes la Xbox 360 n'as pas réellement décollée au pays du soleil levant mais à fait des scores honorables par moments lors de la sortie de certains titres.Microsoft avait osé avec son ancienne machine, que ce soit en matière de J-RPG, de Shoot them Up ils avaient le soutien de développeurs japonais et puis... plus rien avec la sortie de la Xbox One.Phil Spencer nous avait rassuré il y a quelques mois, mais rien n'y fait, toujours aucun titre d'envergure de dévoiler, la Xbox One se meurt au Japon et cela dès les premiers jours de sa sortie sans même combattre.Êtes vous comme moi ? Avez-vous apprécié la Xbox 360 pour ces jeux japonais entre autres ?Bonne vidéo à tous