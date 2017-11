J'ai eu Netflix via un membre de la famille et je vais regarder ce soir le film Inception (jamais vu, oui la grosse honte de la jungle)SI vous avez des films un minimum intelligents du genre à plusieurs grilles de lecture ou avec un jeu d'acteur exceptionnel je suis preneur.Pas que je fasse mon intello mais j'aime réfléchir pendant un film et pas laisser mon cerveau pendant la séance en regardant des scènes de combats épileptique entres robots bourrés de clichés à la con.Le cerveau est un muscle à part entière, mes neurones ont besoin d'une bonne gymnastique intellectuelleMerci