En attendant l'annonce d'une date de sortie pour le jeu God of War sur PS4 en 2018, un artbook collector vient de faire surface.Cet artbook contiendra pas moins de 220 pages et proposera deux lithographies dans un magnifique étui. Le coffret est disponible à la préco sur Playstation Gear US pour moins de 80$ (pas disponible en FranceUn artbook "classique" est aussi prévu pour 37€J'espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens The Art of God of War (Anglais) 37€