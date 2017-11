Sauvegarde-moi :



Les paramètres de votre console, y compris TV et OneGuide, sont désormais automatiquement enregistrés dans le cloud lorsque vous vous connectez. Quand vous configurez une nouvelle Xbox, nous vous demandons si vous souhaitez les appliquer.





Installation accélérée :



Vous pouvez désormais utiliser l'application Xbox sur iOS ou Android pour terminer l'installation sur une nouvelle Xbox pendant le téléchargement de la mise à jour au premier lancement.





Clubbin' :



En plus des jeux et des amis, vous pouvez maintenant ajouter des blocs de club à l'interface principale de votre console.





Offrez des jeux en cadeau :



Voulez-vous jouer au père Noël ? Offrez un cadeau sur le Microsoft Store, y compris la plupart des jeux numériques, DLC, des abonnements Xbox Live Gold et Xbox Game Pass. Cherchez le bouton "Acheter en cadeau" et envoyez des présents à vos amis et votre famille.

Demandez des cadeaux à vos parents :



Maintenant, les enfants peuvent demander à leurs parents d'acheter des jeux et des applications pour eux avec le paramètre de sécurité en ligne «Demandez à un parent». Les parents peuvent gérer les paramètres de confidentialité et de sécurité en ligne de leurs enfants dans Paramètres> Compte> Famille (ou visitez le site account.microsoft.com/family).







Le temps est écoulé :



Un enfant peut désormais demander plus de temps lorsqu'il a atteint le quota réglé par ses parents. Précédemment, l'un d'eux devait compléter la requête sur la console. Maintenant, les enfants peuvent demander plus de temps via un mail et vous pouvez approuver (ou refuser) à partir de là. Pour configurer la durée de jeu limite pour votre famille, visitez le site account.microsoft.com/family.





Des talents redoutables :



Cortana gagne en importance et vous permet d'activer de la musique via Spotify, Pandora ou iHeartRadio. L'assistante vocale de Microsoft peut également contrôler les appareils ménagés de votre demeure ou tout simplement vous commander une pizza pendant que vous enchaînez les frags à Call of Duty.





A l'abri des regards :



Il est désormais possible de masquer les jeux sans succès débloqués de votre profil afin que vos amis ne puissent pas les voir.