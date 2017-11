Voici des Rumeurs autour du jeu Final Fantasy VII Remake :Tout d'abord, le premier épisode serait en pré-bêta. Square-Enix aurait bien travaillé depuis son annonce et le rendu graphique serait amélioré. Il y aurait trois versions épisodiques, tous des jeux complets. Chaque épisode aurait son propre sous-titre. Au niveau de la durée de vie, il faudrait cinquante heures pour finir le premier épisode. Il y aurait des DLC gratuits entre la sortie de chaque épisodes, pour faire patienter les joueurs. Au niveau des Invocations, elles ne seront pas invoquées à la manière du jeu Final Fantasy XV, trop aléatoires. Tous les personnages, y compris Tifa, auraient été finalisés. D'ailleurs, sa poitrine aurait été retravaillée. La première partie se finirait après le boss Jénova.NAISSANCE.A la manière du jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age, il n'y aurait pas de temps de chargement sur la carte du monde. Celle-ci serait divisé en zones, assez grandes. Par contre, il y aurait un chargement avant d'entrer dans une ville. Enfin, afin de rendre Midgar plus réaliste, la ville serait plus grande que dans le jeu original...Source : http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=233021