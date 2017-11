Salut à tous, le xbox game pass je l'ai depuis 2semaines et je me fait des jeux auquel j'ai jamais touché ou bien je l'ai refait en X enhanced du genre halo 5 etc...



Et franchement c'est vraiment le netflix du jeux vidéo fin potentiellement ! Du petit jeux indés au gros AAA pour 9E c'est cadeau ! Microsoft font vraiment fort avec leur services que ça soit pour les consommateurs(XGP,XPAW,Mixer etc...) ou les dévs (car oui Microsoft avec Dx12,projet helix,UWP, etc... facilite la vie des devs).



Et l'année prochaine c'est la nouvelle génération d'avatar !



Mais venons au faits... Je me pose la question, déjà comment netflix et les studios arrive à se faire beaucoup de revenue ? dès que l'on regarde un film la monétisation se passe comment ? Est-ce que c'est pareil pour le Xbox game pass dès que l'on télécharge un jeu le studios touche un pourcentage ? Je ne sais pas du tout si quelqu'un pourrait aidez à ce sujet.



Car le xbox game pass selon MS fonctionne très bien et cela pourrait entraîner a ramener encore plus de gros jeux déjà que gears 4 arrive en décembre, pourquoi pas FH3 en Janvier pour le patch one X ou The witcher 3 ?



Mais aussi à faire du style Original Netflix donc créer des jeux exclu ou pas au Xbox game pass solo narratif, épisodique de préférence pour créer une dynamique sur ce services !



Et pour moi la stratégie de microsoft sur le gaming déjà c'est un peu la même vision que les tiers, la rentabilité ! donc je pense il vont faire des jeux exclu du style social gaming qui pourront dynamisé leur services. Par ex: (un jeu qui attire beaucoup d'audiences dans les plateformes de stream pour mixer, un jeu épisodique ou solo narratif par saison pour dynamisé le xbox game pass, il y'a le xbox play anywhere pour le crossplay donc des jeux multi etc..).