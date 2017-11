Voici une Information autour de la Xbox One X :Le producteur exécutif du jeu Wolfenstein II, Jerk Gustafssonm, ne tarie pas d’éloges sur la console la plus puissante du marché. Selon lui, c'est une machine super puissante et Wolfenstein II tourne très, très bien dessus. L'objectif était de s'assurer que le jeu tire de la meilleure des façons possibles de la puissance de la console. Il ajoute que la Xbox One X est plus proche d'un PC que d'une console ordinaire. Il termine en disant que la possibilité de développer des jeux fonctionnant en résolution 4K est fantastique et que la console va établir une nouvelle norme pour les jeux…Source : https://segmentnext.com/2017/11/17/xbox-one-x-wolfenstein-2/