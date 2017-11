Coucou à toutes et tous gamekyoïstes, en ce moment sur le psn il y a les doubles soldes et certaines affaires semblent assez alléchantes.. Je me suis pris récemment Shadow warrior 2 et j'aimerai me prendre un second jeu pendant cette promo mais j'hésite entre deux jeux radicalement différent..

Le premier est Mass effect Androméda, je sais que le jeu a " avait?" d'énormes lacunes à sa sortie, notamment les animations faciales..

Est-ce que désormais l'aventure vaut le coup?





Le second est The surge, j'ai essayé la démo mais j'ai du mal à me faire un avis, le gameplay est bon, l'univers sympa mais il y a un truc qui me freine à l'acheter, du coup si vous l'avez fait, vaut il le coup lui aussi?



Si les deux se révèlent décevant, je me tournerai vers l'excellent R6 siège que j'avais retourné sur One!



Merci par avance, bon jeu et bon début de week-end les loulous!