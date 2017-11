J'ai rejoint CAVIA INC.J'ai l'impression que ma relation avec SE a commencé ici, mais c'est sans doute que mon imagination.Je me retrouve au chômage.Je suis devenu président et chef de la direction de ma propre compagnie Bukkuro dans le but de détruire le monde.On m' a dit de préparer mon historique de carrière pour mon interview avec Game Informer et j'ai écrit ceci en pensant:"Ça craint s'ils me demandent de le réécrire.Il y'a quelque instant, j'étais derrière toi avec un couteau ensanglanté dans ma main. Maintenant, je me cache dans ton placard.à noter que Yoko Taro réfléchit à faire l'opus de Nier sur les humains quand je lui ai posé la question :P.