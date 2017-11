Les Game Awards, c'est un peu l'équivalent des Oscars du jeu vidéo. Diffusé annuellement dans les alentours de Noël, elle récompense les jeux vidéo ayant marqué l'année à travers différentes catégories, comme la direction artistique, la meilleure bande-son, la meilleure histoire, et bien sûr le jeu de l'année.Mais s'il y'a bien une chose auquel on attend tous avec impatience cet évènement, ce sont les nouvelles annonces de jeux inattendus, entre des remises de prix et des prestations musicaux. Alors que l'année dernière a été l'occasion d'annoncer en grande pompe Death Stranding, le nouveau jeu de Hideo Kojima, il semblerait que cet édition devrait s'annoncer cette fois tout simplement exceptionnel, encore plus riches en nouveautés. Du moins, c'est ce que témoigne son présentateur Geoff Keighley sur son compte Twitter,qui a récemment mis en garde qu'il faudrait "" au cours de l'évènement , et plus tard, il avait évoquéune annonce de jeu non-officialisé pour l'instant qui devrait être présent durant la cérémonie, mais bien sûr, faut-il s'attendre à ce que cette révélation en question ne soit qu'un amuse-bouche parmi les nombreux autres examples à venir ? Et si, au final, cette édition devrait bien s'annoncer comme mémorable ?Et en plus, que faut-il espérer en termes d'annonces inattendus ? Certains y voient l'annonce du nouveau Retro Studios ( théorie probable à 99.99% ), d'une nouvelle vidéo ( de gameplay ? ) de Death Stranding, et, dans un risque des plus minimes, pourquoi pas espérer l'arrivée officielle d'Half-Life 3, vu que Valve participe à la céremonie...En bref, il y'a de quoi espérer du lourd, du très très lourd, auquel on doit attendre encore 3 semaines pour pouvoir enfin découvrir les annonces de jeux à venir pour l'année prochaine...Mais vous qu'en pensez-vous ? Moi je suis sûr que Nintendo ( et plus précisément Retro Studios ) ne viendra absolument pas les mains vides, de même pour plusieurs studios, d'où on voit mal la véritable nature de leur travail pour le moment ( From Software ? Platinum Games ? Qu'elles sont vos plus gros fantasmes, attentes, et espérances pour l'édition 2017 des Game Awards ? Ceci est un sujet en réalité très sérieux et, car à bien des égards, les Game Awards 2017 pourrait bien devenir l'un des évènements les plus marquants de 2017...