Commentaires : "la version X était étonnemment inférieure en terme de définition d'écran, face à la PS4Pro.

Maintenant, ce patch apporte quelques améliorations notables, qui sont au même niveau que la PS4Pro, voire meilleures.

Dans certaines (lourdes) scènes, la PS4Pro descend à 1080p, face à la X, qui, avant ce patch, affichait entre 860p et 1296p...

Maintenant, la X peut afficher 1440p. Voire 1800p, pour les scènes les moins gourmandes

Maintenant, nous atteignons un solide 60 fps (avec des écarts de 13fps, soit 43 pour la PS4Pro VS 56 FPS pour la X, un écart de près de 50% de plus de performance en faveur de la X. Lors des phases de combats de boss)."



DF parlera des reglages geometriques, du Depth-Of-Field qui ont été améliorés lors d'une analyse profonde du patch.

Ils attendent de futures upgrades de ce jeu.

Ce dont ils sont sûrs, c'est que la PS4Pro commence à 1080p et ne dépasse pas 1440p.