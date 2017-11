ReCore ne sera finalement pas en 4K sur Xbox One X. En tout cas, pas vraiment puisque la mise à jour de 11Go disponible depuis hier ne permet d’afficher une résolution que de 1440p. Un peu décevant pour un jeu dont on attendait un affichage en 4K natif.

posted the 11/17/2017 at 12:47 PM by davydems