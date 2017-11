The Caligula Effect de Furyu (The Legend of Legacy) sorti plus tot cette année sur PSVita aura le droit a un remake nommé The Caligula Effect Overdose sur PS4 utilisant l'Unreal Engine 4, ce qui ne devrait pas lui faire de mal vu les grosses lacunes techniques qu'avait le jeu dans sa version portable.The Caligula Effect: Overdose aura en plus de ses graphismes ameliorés le double de scenario, de multiples fins, de nouveaux persos et de nouvelles chansons.Le studio annonce par ailleurs un anime pour avril 2018.