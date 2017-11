La « grosse annonce » teasée hier par Armature Studio n'était pas forcément celle que les fans de ReCore attendaient. Le studio texan vient de dévoiler Fail Factory, un nouveau titre destiné au Gear VR de Samsung qui sera disponible le 7 décembre.



Fail Factory installe le joueur au milieu d'une usine de construction de robots dont il devra gravir les échelons comme employé modèle. Son but sera de tenir la cadence devant les chaînes de montage en assurant sur les trois différents mini-jeux sur fond de spectacle comique basé sur les erreurs à répétition. Les développeurs encouragent les joueurs à expérimenter toutes sortes de choses avec le monde qui les entoure, sans redouter l'échec qui ici ne sera pas puni mais seulement mis en valeur de façon chaotique et amusante. En plus d'être le premier titre en réalité virtuelle d'Armature, Fail Factory est aussi la première initiative indépendante du studio texan depuis l'échec total de Dead Star et la sortie plutôt discrète de ReCore.



Depuis sa création en 2008, le studio texan a principalement travaillé sur des portages comme ceux de Metal Gear Solid HD Collection, The Uninished Swan et Injustice sur PS Vita ou comme studio partenaire sur Borderlands : The Handsome Collection et plus récemment Fortnite. On lui doit également le développement de Batman : Arkham Origins Blackgate ainsi que le portage PS Vita de Bloodstained, celui-ci étant toujours d'actualité aux dernières nouvelles. Fondé par des anciens de Retro Studios et plus exactement de Metroid Prime, Armature a lancé un nouveau site officiel aujourd'hui même.

Aiolia081 & Voxen en apprenant l'info.