Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Le magazine américain TIME a publié son classement des 25 meilleures innovations de l’année, et la Nintendo Switch y figure. La console qui vous permet de jouer n'importe où est selon eux très appréciée des joueurs, puisqu’écoulée à 7,63 millions d’exemplaires dans le monde, et devrait dépasser à la fin de l’année fiscale sa grande sœur, la WiiU…Source : https://gonintendo.com/stories/295750-time-names-the-switch-one-of-the-the-25-best-inventions-of-2017

Who likes this ?

posted the 11/17/2017 at 11:16 AM by link49