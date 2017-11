Attention, rien de confirmé pour le moment, alors il faut sortir les pincettes. Matt Reeves, le réalisateur du prochain film Batman a déjà un nom pour remplacer Batfleck si celui-ci ne souhaite pas revenir dans le rôle de l'homme chauve-souris.John Campea relance les spéculations :"J'hésite à dire quoi que ce soit, mais j'ai parlé à un producteur hollywoodien hier et il m'a donné le nom de celui que Matt Reeves veut pour remplacer Ben Affleck dans le rôle de Batman", déclare John Campea. "Et pour être honnête avec vous, ce nom m'a un peu surpris. J'ai appelé quelqu'un plus tard dans la journée en lui disant : "Hey, j'ai entendu ça, est-ce que c'est crédible ?" Et ils m'ont dit : "Matt veut cet acteur. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver."Petite news qui vient juste de tomber, apparemment, Jack Gyllenhaal sera le choix du réal.