Salut tout le monde, Il y a pas mal de réactions concernant skyrim switch, mais il vient aussi de sortir sur ps4 en vr. Les retours semblent plutôt bons, ce qui est rassurent. En revanche, 69 euros alors que sur ps4 normale il est à 19euros, ça fait un peu mal au cul je trouve. Bon j espère qu'il vaut le coup, je ne l ai pas encore fait et je pense me laisser séduire. Avezvous testé ?

posted the 11/17/2017 at 12:01 AM by celebenoit84