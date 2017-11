JVC 18/20

Gamergen 17/20

Gameblog 8/10

JeuActu 15/20

Gamekult 6/10

Metacritic 85/100

GameInformer 9/10Non, cette version Switch de Skyrim n’a pas pris une flèche dans le genou ! La petite cartouche contient des centaines d’heures de quêtes, d'exploration de donjons, de Fus Ro Dah dans une expérience riche à emporter partout avec soi. Selon nous plus intéressant à envisager en mode portable qu’en mode TV, ce portage très réussi est une fois de plus la preuve que bien utilisé, le hardware de la Switch est capable de nous délivrer de belles expériences nomades. Toujours fluide et plus agréable à jouer que sur les les versions consoles de la précédente génération, c’est une version aux reins solides que nous propose ici Bethesda Game Studio. Certes, le jeu ne prétend pas concurrencer graphiquement ses homologues PC ou Definitive édition, mais l'expérience s’en tire avec les honneurs. Bref, il n’y a pas plus à dire sur le titre que tout ce qui a déjà écrit à son sujet depuis sa sortie en 2011, mais il serait dommage de passer à côté de cette version si l’idée de jouer au RPG culte de Bethesda en mode nomade vous a déjà traversé l'esprit.Pas besoin de tergiverser plus longtemps, vous l'avez compris, The Elder Scrolls V: Skyrim sur Nintendo Switch, c'est vraiment du bonheur. Bethesda a clairement soigné la partie technique (ce qui n'était pas bien compliqué vu que le jeu de rôle est maintenant bien âgé) pour un confort de jeu idéal. Les nouveautés, comme la tenue ou la détection des mouvements, apportent un petit plus négligeable, même si cela fait toujours plaisir, mais surtout, Skyrim reste Skyrim, et c'est un vrai rêve devenu réalité que d'explorer Bordeciel n'importe où et n'importe quand sur Nintendo Switch. La seule chose qui peut faire pester le joueur, c'est la durée de vie de la batterie, parce qu'une session de seulement deux heures sur Skyrim, c'est ultra frustrant. Vive les batteries externes.IGN 8/10Gamespot 8/10HardcoreGamer 8/10Spaziogames 8/10Il est clair que The Elder Scrolls V : Skyrim n'est pas le jeu pour lequel vous devez acheter une Switch. Mais si vous en possédez une et que vous avez dans l'idée de vous lancer dans un RPG bien fichu, prenant et dodu, il ne faut pas trop se poser de questions. Il s'agit d'un portage propre, sans accrocs inattendus en dehors des "classics from Bethesda" et, en termes de contenu, il a toujours de quoi occuper et boucher les trous de votre emploi du temps ou le dévorer. Et absolument partout.En nous proposant des graphismes modernes basés sur ceux de l'édition spéciale, et un contenu conséquent grâce à l'intégration des trois extensions officielles, la version Switch de Skyrim tient ses promesses. Le jeu est fluide, maniable et il bénéficie de quelques atouts spécifiques à la console de Nintendo, qu'ils soient anecdotiques (détection de mouvements, compatibilité Amiibo…) ou plus conséquents (possibilité de jouer en mode portable). Reste que dépenser 60 euros pour un jeu qui a six ans, c'est un peu fort de café, surtout quand le support des mods est absent et que les autres versions sont trouvables pour beaucoup moins cher. Mais si vous n'avez qu'une Switch sous la main, voici l'occasion rêvée pour découvrir un jeu majeur.A l'occasion de sa première sortie portable, la série Elder Scrolls fait le bon choix et brandit l'étendard du confort, traduit en jeu par un framerate stable et jamais pris en défaut, quelle que soit votre destination. Pour tenir sa promesse sur le matos modeste de la console, Skyrim n'a pas trente-six solutions : il faut couper, couper beaucoup, mais surtout couper intelligemment. Ce qu'on obtient en bout de course, c'est un jeu comme une version mobile++ de la Special Edition de l'an dernier, parfaitement adapté à la pratique portable où il sait surprendre, mais très difficile à défendre une fois docké sur la télé du salon. On pourra râler sur le prix, hurler à l'interface inchangée, aux bugs d'époque et au manque de fonctions tactiles. On pourra mouliner du poing face à ce parti pris portable comme une flèche dans le genou des engagements hybrides pris par Nintendo. Reste que le jeu est désormais jouable partout, par sessions courtes et au gyroscope pour les adeptes du carquois, ce qui en fait probablement la version console la plus sympathique à prendre en main depuis la toute première sortie du jeu.