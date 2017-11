Voici une Information autour de la Saga Far Cry :Ubisoft a confirmé que leur dernier studio, Ubisoft Berlin, va commencer à développer des jeux en 2018. Et leur premier jeu sera issu de la Saga Far Cry. Reste à savoir s'il s'agira du jeu Far Cry 6, ou un spin-off à l'image des jeux Far Cry Blood Dragon et Far Cry Primal. En attendant, le jeu Far Cry 5 sortira le 27 février 2018...Source : https://gamingbolt.com/ubisoft-berlin-will-begin-working-on-new-far-cry-related-game-in-2018