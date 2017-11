Déjà trois victimes de la BAP avec notre première victime sur l'article Injustice 2 Pack 3 . Le travail va être long et dure à choper ces vermines. Vous êtes une balance, vous êtes de la BAP

Nous veillons jour et nuit sur les articles de Gamekyo à combattre le mal contre des personnes obscènes auprès de nos feign.... modos adorés.

Et le beau Spawnini

Heureusement que la BAP de Gamekyo est là pour faire le ménage (enfin plus la balance) car de vilaines personnes en manque d'amour osent salir le site

posted the 11/16/2017 at 08:31 PM by spawnini