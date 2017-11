Ghost Blade HD

Hucast Games

2Dream

Hucast Games

Tout est dans le titre.Laest une excellente console selon-moi et malgré des jeuxde grande qualité (du moins pour certains d'entre-eux), la console n'a pas brillé pour ses jeux tiers. La faute à? La faute aux éditeurs tiers ? C'est une question qui n'aura probablement jamais de réponse et à vrai dire, ce n'est pas le sujet de l'article et on s'en fout royalement.Non si j'ai fait cet article, c'est pour parler de. Un Shoot'em Up haut en couleurs développé par la sympathique boîte allemande deet édité par. Pourquoi parler de ce jeu disponible depuis des mois ? Et bien parce que ce fut l'un des rares Shoot'em Up à être sorti suret c'est même probablement le seul dans son genre.Mais à mon grand regret, je constate qu'il y a quasiment personne qui a acheté ce jeu et je n'ai vu personne parler de la version, alors qu'il est pourtant sorti dessus. Surtout que le jeu ne coûte queet qu'en plus, il se révèle plutôt bon, malgré des idées piochées à gauche et à droite. Donc pour ceux n'ayant pas craqué pour ce sympathique Shoot'em Up, qui au passage sortira prochainement en boîte viasur, sachez qu'il est disponible en dématérialisé suret. Et que selon, ils aimeraient également le sortir suretdans un futur relativement proche (c'est ce qu'ils ont mentionné il y a quelques temps sur).Sur ce, on se quitte avec un petit trailer de cette version HD du jeu :