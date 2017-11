Vidéos

Salut tout le mondeJe suis tombé sur une vidéo relativement récente qui m'a intéressé étant un pokémaniaque de la première heure, c'est à dire depuis les toutes premières versions. Je vous laisse d'abord vous faire votre propre avis:(NB si vous voulez juste voir l'essentiel, je vous suggère les parties vers 2 min 20, 4 min 15 et 6 min)Comment résumer ça ? Il s'agit évidemment d'un projet "amateur", que je trouve plutôt joli dans l'ensemble, et avec quelques mécaniques de base implémentées (l'acquisition de la première bestiole, le système d'attaques en combat, quelques dresseurs à affronter, les centres pour soigner et une carte allant au moins de Bourg-Palette à Jadielle).Nul doute que vous pourrez aussi repérer les "anomalies": pas d'arrêt automatique des combats en cas de défaite, un environnement relativement vide, peu d'animations quels que soient les mouvements, etc.Bref, un projet à ses débuts. Un bon début à mon sens, mais incomplet. Ce qui m'amène à l'idée suivante: des projets comme ça, il y en a plein !Je me souviens d'en avoir déjà vu un comme ça il y a environ 15 ans, à l'époque de la première ou deuxième génération. Il s'appelait Pokémon world, offrait le même genre d'expérience que dans la vidéo ci-dessus, les jolies textures en moins, et est visiblement toujours disponible en "démo" PC à cette adresse . Voici une image ci-dessous:Une recherche rapide sur le web vous amènera vers d'autres projets du même type; par exemple pour les intéressés:Alors certes, pour ceux qui comme moi aiment principalement le système de combat des versions officielles de la série principale, on a déjà Showdown qui n'a à ma connaissance pas d'égal; et pour les fanas d'aventure 2D et/ou jeux MMO, il me semble que Pokémon Revolution Online s'en sort pas mal...Mais bon sang, qu'est-ce que le facteur nostalgie peut jouer parfois sur ce qu'on voudrait voir "refait à neuf et au complet"... Je parle pour moi, mais vous, qu'en pensez-vous ?Bonne soirée en tout cas