Voici une Information autour des The Game Awards 2017 :Selon Geoff Keighley, l'ensemble des jeux qui seront présentés lors de l’événement sera inattendu. On aura peut-être des nouveaux trailers pour les jeux Death Stranding, The Last of US Part 2 ou Metroid Prime 4. Il ajoute qu'au moins un jeu non annoncé sera montré lors de l'événement. Reste plus qu'à attendre début décembre, avec qui sait, l'annonce peut-être du jeu Bloodborne 2 ou la nouvelle IP du Studio Retro...Source : https://gamingbolt.com/geoff-keighley-teases-new-game-announcement-the-game-awards-will-have-unexpected-surprises