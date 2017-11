Koei Tecmo a également levé le voile sur les bonus de précommande qui consisteront en sept costumes, à savoir une tenue inspirée de l'Opéra de Beijing pour Zhao Yun et six autres basées sur des sous-vêtements traditionnels chinois pour Guan Yinping, Diaochan, Sun Shangxiang, Lu Lingqi, Wang Yi et Wang Yuanji.



Dynasty Warriors 9 est prévu pour l'Occident le 13 février 2018 sur PC, PS4 & Xbox One.