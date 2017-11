C'est complètement dingue la liste de jeux que l'on a eue cette année et surtout les perles made in Japan qui ce sont enchainés sans temps mort.Certains disaient que le Japon n’arriverait plus à suivre et que les jeux japonais n’auront plus leurs places avec la nouvelle génération de consoles (à l'époque juste avant la Gen actuelle), et bien c'est tout le contraire, sans les jeux japonais l'année 2017 ne serait vraiment pas aussi marquante pour moi.Imaginez 2017 sans tout ça !