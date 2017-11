[ voir à partir de 29sec ^^]Ok c'est classe pendant 10 sec, et dans le manga ça se termine de façon bien ridicule maiiiiiiiiis on va enfin pouvoir en finir avec notre frustration sur Ultimate Gohan avec DB FighterZDonc stop avec votre polémique en mousse et laissé ce super gohan tranquille car il a largement sa place dans le casting !!!C'était un message des anciens fan de Gohan avant la déchéance du personnage...