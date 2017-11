Lade Nintendo est commercialisée depuis le 3 mars dernier et rencontre un franc succès. Un concept et un line-up exclusif solide en sont probablement la raison, force est de constater aussi que Nintendo a fait de gros efforts en matière de communication pour ne pas répéter les erreurs de la Wii U.Mais.Mais depuis quelques temps on commence à constater clairement les problèmes engendrés par le concept hybride de la machine : les portages PS4 / Xbox One sont soient infaisables, soient difficiles et, dans certains cas, à la rue techniquement. Étrangement, ce problème me semble bien accepté par les joueurs qui dans l'écrasante majorité des cas se contentent de dire qu'après tout, ce n'est pas grave, il faut faire bien des concessions pour pouvoir jouer partout.Le jeu est moche ? Oui mais je peux y jouer aux chiottes.Je m'interroge donc sur cette position qui, finalement, est une position qui tient surtout lorsque l'on défend une console portable. Car oui, si techniquement la Nintendo Switch est une console portable (avec son Tegra et son form factor c'est incontestable), du point de vue de Nintendo il s'agit bien d'une console de salon à emmener partout. Et pas seulement pour le département marketing de Nintendo, pour Nintendo. En effet, si à terme la Nintendo Switch sera probablement amenée à remplacer la Nintendo 3DS, elle remplace avant tout la Nintendo Wii U et couvre donc le secteur des consoles de salon de la firme. Chez Nintendo, si vous voulez jouer sur la TV, il y a la Nintendo Switch et… La Nintendo Switch. On peut aussi constater que les jeux exclusifs développés par Nintendo le sont évidemment par les teams principales et qu’il s’agit là de leurs plus grosses productions, comme cela a toujours été le cas par le passé pour les consoles de salon. Pour Nintendo, il s’agit bien d’une console de salon à emmener partout, non pas qu’elle le soit d’un point de vue technique, mais elle l’est bien d’un point de vue philosophique.Le problème étant que si la machine est suffisamment puissante pour accueillir des jeux exclusifs de qualité, bien réalisés et franchement beaux à l’œil malgré les limitations techniques, les portages eux sont difficiles voire infaisables. Nous ne sommes qu’en 2017 mais les exemples sont déjà nombreux. Snake Pass fut le premier avertissement, le jeu n’atteint même pas la barre symbolique d’une définition 720p en mode dock (pire en mode portable), il souffre malgré tout d’un stuttering bien présent qui donne des maux de tête à de nombreux joueurs. La qualité des textures et des shaders est aussi réduite. Suivent NBA Playground qui, lui aussi sous Unreal Engine 4, souffre d’une définition bavarde, d’un framerate pas glorieux et de textures de mauvaise qualité… Puis quelques jeux jusqu’aux récents DOOM et Skyrim (pourtant un jeu PS3 / Xbox 360) et RiME. Dans le cas de DOOM c’est bien simple : le jeu est flou, vraiment très flou, le framerate tousse dans certaines zones et la qualité des textures et shaders a été réduite là aussi. Le cas de RiME est encore pire, le jeu est pratiquement injouable tant il souffre de gros ralentissements (de l’ordre de 10 fps par endroit) malgré les concessions techniques. Il semblerait que la compatibilité miracle de l’UE4 ne fasse pas des miracles. Skyrim lui s’en sort bien malgré là-aussi des concessions si on le compare aux versions PS4 / Xbox One, notamment sur la distance d’affichage de la flore.Tout ceci ne serait pas bien grave si tous ces jeux étaient des portages à destination d’une console portable. La Switch serait alors une excellente console portable à docker chez soi pour un confort supplémentaire, les concessions techniques seraient justifiées et le joueur Nintendo qui souhaite jouer à des jeux dont la qualité technique est dans la norme du marché se contenterait d’une autre console Nintendo, elle dédiée exclusivement au salon. La ludothèque pourrait même être partagée entre les 2 machines, la machine exclusivement salon serait une version Pro de la Nintendo Switch. Seulement ce n’est pas le cas et cela ne sera probablement jamais le cas, la Switch est bien d’ores et déjà ce que Nintendo estime être laUn joueur exclusivement portable se contentera donc très bien de la situation, mais qu’en est-il du joueur qui joue exclusivement à sa Nintendo Switch dockée ? Ce joueur sera probablement satisfait les jeux exclusifs, beaux, confortables au Pro Controller, ils ont le mérite de justifier l’achat de la console. Mais ce dernier souhaitait se contenter d’une console comme le font de nombreux joueurs PS4 pour jouer aux jeux éditeurs tiers ? Le jeu vidéo est un loisir qui a un coût, tout le monde ne peut pas se permettre d’acheter plusieurs consoles ou un PC haut de gamme en plus d’une Switch pour compenser ses carences techniques. Nintendo n’a aucune offre valable à proposer à ces joueurs qui doivent soit se contenter de jeux dont les carences ne sont pas acceptables en 2017, ou bien acheter une autre console en plus de la Switch.En définitive, je pense qu’il va falloir prendre conscience du problème et ne pas tout pardonner à Nintendo. Ce n’est pas possible d’accepter des portages comme ceux de DOOM, Snake Pass ou RiME juste parce-que l’on peut jouer partout. La Nintendo Switch n’est pas une bonne console de salon à emmener partout, et s’il s’agit d’une bonne console portable à docker pour plus de conforts sur la TV, on aimerait aussi un équivalent de salon dédié à la hauteur pour profiter des jeux dans de bonnes conditions. La console est bien conçue mais le confort (lancement très rapide des jeux, Pro Controller de qualité) ne suffit pas à combler le problème de son positionnement salon, d'autant que ce confort pourrait faire partie aussi d'une machine dédiée de salon.Nous ne sommes qu’en 2017 et de nombreux portages sont prévus pour 2018, quels seront les sacrifices ?