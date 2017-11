Hier soir, l'éditeur Koei Tecmo nous donnait rendez-vous aujourd'hui pour une annonce majeure. On se demandait alors laquelle de ses nombreuses licences pouvait être concernée... La nouvelle tombe à présent : elle concerne la saga des Dynasty Warriors.



C'est la date de sortie occidentale de Dynasty Warriors 9 que nous enseigne l'entreprise japonaise : nous pourrons mettre les mains dessus le 13 février 2018 sur PC, PS4 et Xbox One. Les personnes impatientes de découvrir ce hack'n slash en monde ouvert obtiendront des bonus de précommande chez certains revendeurs, prochainement dévoilés, à savoir sept costumes additionnels.