Le principal facteur ayant soulevé cette enquête est l'aspect aléatoire des fameuses loot boxes. La commission souligne en effet que le joueur ne sait pas ce qu'il achète. Son directeur Peter Naessens a ainsi commenté : "S'il y a un jeu de hasard, ce n'est pas possible sans un permis de la Commission des jeux." La commission pointe également le danger que peut représenter un tel système de monétisation pour les mineurs.



Si le titre est bel et bien considéré comme un jeu de hasard, VTM nieuws envisage deux types de conséquences possibles. La commission pourrait en effet amener EA à payer une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros ou encore, mais c'est très peu probable, faire "retirer le jeu des étagères".



Par ailleurs, Gamasutra rappelle que l'ESRB, autorité américaine en charge de la régulation des jeux, ne considère pas ce genre de monétisation comme un jeu de hasard du fait que le joueur se retrouvera dans tous les cas en possession d'un contenu in-game. Mais le site souligne également que le dénouement de cette enquête pourrait amener plusieurs autorités à revoir leur décision, ce qui potentiellement, impacterait le paysage vidéoludique.

Suite à cette nouvelle, Gamespot est allé questionner EA et il en ressort que l'éditeur ne considère pas cette mécanique comme un jeu de hasard. Voici la déclaration rapportée par le site :



"Créer une expérience de jeu juste et fun est d'une importance cruciale pour EA. Les mécaniques des loot boxes ne sont pas un jeu d'argent. La capacité d'un joueur à gagner dans le jeu n'est pas dépendante de l'achat de caisses. Les joueurs peuvent aussi gagner des caisses en jouant au jeu sans dépenser d'argent. Une fois obtenu, les joueurs sont toujours sûrs de recevoir un contenu qui peut être utilisé dans le jeu."





Pour en revenir aux critiques de la communauté, une séance de Ask My Anything a eu lieu hier sur reddit. Trois membres de Dice ont ainsi tenté de répondre à la polémique. Si ces derniers mentionnent de futurs ajustements pour apporter un meilleur équilibrage dans le jeu au regard des Loot Boxes, PCgamesN n'en retient que peu de détails concrets. Voici donc ce qu'a répondu Dennis Brannval, Directeur associé du design :



"Je ne pense pas qu'on puisse se prendre soi-même au sérieux en tant que développeur de jeux si on a pas la volonté de mettre au défi son propre système et prendre des révisions en considérations. Je ne peux pas vraiment m'engager sur des dates pour le moment, mais nous envisageons des solutions où les joueurs auraient un moyen plus direct d'obtenir ce qu'ils voudront."

Toujours en ce qui concerne le système de progression, voici les propos de John Wasilczyk, producteur exécutif, rapportés par PCgamesN :



"Nous allons continuer à ajuster le système loot boxes, le contenu et les mécaniques de progression de manière à donner aux joueurs une expérience équilibrée pour tous les niveaux de compétences. Nous travaillons à accroître le nombre de possibilités par lesquelles les joueurs peuvent progresser, leur donnant plus de contrôle et leur fournissant plus d'options et de choix quant à leur manière de jouer."





Si effectivement, les développeurs manifestent une intention de vouloir changer les choses, il est évident que cela ne se fera pas d'un coup et nous attendrons des informations plus tangibles pour voir comment Dice ET EA pensent pouvoir améliorer la situation. Une chose est sûre, c'est que ce Battlefront II n'a pas fini de faire parler de lui alors même que le jeu n'est pas encore sorti officiellement mais a pu être joué en avance via le programme Play First de EA Acces et Origin Access.

