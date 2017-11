Je partage un lien plutôt cool qui permet de voir en quelques secondes les prix des jeux démat (oui je sais fuck le démat mais taggle) sur les différents Eshop du monde.Ca permet de faire de sacré économies, par exemplequi est à 50 euros chez nous se trouve à 25 sur l'E.shop mexicain.Le plus souvent ce sont sur les E.shop Mexicain et d'Afrique du sud où les jeux sont les moins chersIl suffit de créer des comptes utilisateurs sur votre Switch en choissant comme pays , le Mexique et l'Afrique du Sud, ou tout autre pays ou le jeu est le moins cher.Comme ceci par exemple:https://eshop-prices.com/?currency=EUR