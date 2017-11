Le PDG du studio, Adam Kiciński, s'est récemment entretenu avec la rédaction de Strefa Inwestorow, comme nous le rapporte TechRaptor. Il a dit à nouveau que Cyberpunk 2077 contiendra du multijoueur, ce que nous apprenions dès 2013 ; ce qui est intéressant cette fois, c'est que les éléments online sont présentés comme un vecteur de fidélisation du public. "Le online est nécessaire, ou très recommandé si vous voulez rencontrer le succès sur le long terme. Nous avons mentionné par le passé que Cyberpunk aurait des éléments online". Évoquant Gwent, Kiciński parle spécifiquement du jeu en tant que service et finit par laisser entendre que le modèle concernera bientôt les plus gros titres de l'entreprise.



"Le multijoueur a une importance stratégique, le jeu en ligne a une importance stratégique, car nous voulons avoir un pied dans les jeux en tant que service, des titres qui génèrent un revenu constant, d'une période à l'autre. Bien entendu, tout jeu se termine après un certain nombre d'années, certains jeux en tant que service fonctionnent plus de dix ans, mais à côté de notre source principale de revenus, les "gros" jeux, ces titres apportent un revenu continu. Et dans le futur, nous pouvons imaginer beaucoup de liens entre les gros jeux et les jeux en tant que service ; nous devons le reconnaître, c'est évident."