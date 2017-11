Voici une Information autour de la version Nintendo Switch du jeu The Elder Scrolls V : Skyrim - Special Edition :Gamekult vient de tester la version Nintendo Switch et lui attribue la note de 06/10. Pour rappel, cette version sortira demain chez nous…Source : https://www.gamekult.com/jeux/the-elder-scrolls-v-skyrim-3010008913/test-switch.html

