Sorti pour la première fois en 1993, Secret of Mana est souvent considéré comme le meilleur RPG de tous les temps. Le jeu entraîne les joueurs dans une aventure pleine d'action sous les traits de Randy, accompagné de ses deux compagnons, Prim et Popoï, qui luttent contre un perfide empire afin de récupérer le pouvoir magique de Mana et de restaurer l'ordre dans le monde. L'HISTOIRE Embarquez dans une aventure pleine d'action avec ce reboot en 3D de Secret of Mana. Vous incarnerez Randy, un jeune garçon à qui l'on a confié la tâche de faire renaître le pouvoir magique de Mana. Pour venir à bout des forces du mal, Randy, Prim et Popoï devront conclure un pacte avec les huit esprits gardiens du pouvoir de Mana. Ces courageux jeunes gens se battront ainsi pour sauver le monde de la destruction. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Un son amélioré : incluant une bande originale réarrangée ainsi que des dialogues doublés, Graphismes 3D : le monde de Mana a été entièrement remodelé en 3D dans cette nouvelle version haute en couleurs., Jouabilité améliorée : le système d’origine a été repensé afin de remettre au goût du jour l'action du jeu, Des épisodes d’interlude : des conversations inédites qui montrent les interactions pleines d’humour entre Randi et ses camarades pendant qu’ils voyagent entre deux aventures.

Secret of Mana aura droit a une sortie boite chez nous (normalement uniquement disponible au Japon).Par contre, je ne sais pas si il sera traduit en VF.Le jeu sera disponible le 15 FévrierJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Secret of Mana PS4 39.99€ Lost Sphear 49.99€ Manette Nintendo Switch Pro Edition - Xenoblade Chronicles 2 76.99€