Voici une Information autour de la Xbox One X :Selon le directeur marketing, Aaron Greenberg, les premiers résultats au Royaume-Uni avec sont similaires aux autres marchés en Europe. Il a également noté que les ventes en Amérique du Nord étaient beaucoup plus importantes et que c'était une première semaine de lancement juste incroyable. Phil Spencer précise que la console a reçu une réponse incroyable de la part des joueurs jusqu'à présent. Il a également précisé que son travail consistait à simplement supprimer les barrières…Source : https://gamingbolt.com/xbox-one-x-sales-much-bigger-in-north-america-fun-to-see-results-microsoft

posted the 11/16/2017 at 10:24 AM by link49